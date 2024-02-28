Yapay zekanın son harikası: Ai Pin

Yapay zeka için sıfırdan inşa edilen, türünün ilk örneği.

Akıllı cihazların en önemli unsurlarından ekranı ortadan kaldırıyor.

Ekranın yerini lazer mürekkebin yansıdığı eller alıyor. Eller avuç hareketleriyle menüler, deneyimler ve daha fazlası için ekrana dönüşüyor. Parmaklar kapatılarak menüde seçim yapılabiliyor.

Tek başına çalışıyor ve herhangi cihaz ya da ekipmana ihtiyaç duymuyor.

Üstelik tüm bunları yapan ‘şey’ bir akıllı saat boyutunda; rozet gibi yakada taşınabiliyor.

Fotoğraf: AA

Humane adlı şirketin geliştirdiği yapay zeka (AI) destekli Ai Pin, İspanya’nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıktı.

Başka marifetleri de var…

Ortamda fotoğraf, video çekiliyor ya da ses kaydediliyorsa bilgilendiriyor. Böylece ne zaman kullanıldığı görülebiliyor.

Dokunmatik yüzeye dokunarak sesle her şey sorulabiliyor. Dokunmatik yüzeye iki parmakla basılı tutulduğunda ise tercüman etkinleşiyor.

Unutulmak istenmeyen önemli bilgileri hatırlamak için devreye giriyor, bilinmesi gerekenlerin özünü vermek için metinleri ve aramaları etkinleştiriyor.

Aktivite ve beslenme hedeflerini takip ediyor. Bir yiyecek gösterildiğinde kişinin ve yiyeceğin özelliklerini bildiğinden, yenip yenmemesine ilişkin öneride bulunuyor.

Sesli mesajınızı istediğiniz kişiye ulaştırıyor. Etrafta konuşulan dili otomatik algılıyor, konuşmayı çevirip tercümanlık görevi üstlenerek iletişimi kolaylaştırıyor.

Özel telefon numarasıyla sınırsız konuşma, metin ve veri transferi, uluslararası numaralarla sınırsız mesajlaşma gerçekleştirilebiliyor.

Kendi kablosuz hizmetini işletiyor.

Uluslararası arama ve dolaşım için ücretli eklentiler sunuyor.

Ortakları arasında Microsoft da var

İki eski Apple çalışanı öncülüğünde geliştirilen Ai Pin’in ortakları arasında Microsoft, OpenAI, Qualcomm Technologies ve T-Mobile bulunuyor.

699 dolar + 24 dolarlık aylık abonelik

Ai Pin için öncelikli sipariş verenler, marttan itibaren cihazlarına kavuşmaya başlayacak. Şimdilik sadece ABD’de. Cihazın fiyatı 699 dolardan başlıyor ve aylık 24 dolarlık T-Mobile aboneliği gerektiriyor.