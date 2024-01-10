Yapay zeka lityum kullanımını tarihe gömebilir

Yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullanılarak keşfedilen yeni bir maddenin, pillerdeki lityum kullanımını azaltabileceği tahmin ediliyor.

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BBC Türkçe’de yer alan habere göre bilim insanları söz konusu keşfin, lityum kullanımını yüzde 70 azaltabileceğini söylüyor. Yeni madde ampullerde denendi ve başarılı oldu.

Keşif, Microsoft ve ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı (PNNL) tarafından yapıldı.

Microsoft’tan araştırmacılar 32 milyon potansiyel inorganik madde içinden 18 gelecek vadeden adayı, yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullanarak, bir haftadan kısa bir sürede tespit etmeyi başardı.

N2116 adı verilen madde, katı haldeki bir elektrolit. Bilim insanları tarafından bir ham maddeden çalışan bir prototipe dönüştürülene kadar test edildi.

Bu madde sürdürülebilir bir enerji depolama çözümü olma potansiyelini de taşıyor çünkü katı bazlı piller, geleneksel sıvı ya da jel benzeri lityum pillerden daha güvenli.

Çok hızlı tamamlandı

Geleneksel laboratuvar yöntemleri kullanılmış olsaydı, bu elementin tamamlanması 20 yıldan uzun sürebilirdi.

Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Jason Zande, hedeflerinin, 250 yıllık bilimsel buluşları gelecek 25 yıla sığdırmak olduğunu söyledi:

“Bunun gibi teknolojilerin bize bu hedefte yardımcı olacağını düşünüyoruz. Gelecekte bu gibi bilimsel gelişmeleri yapmanın yolunun bu olduğunu düşünüyorum.”

Lityum kıtlığı bekleniyordu

Lityum, piyasa değeri ve gümüşi rengi nedeniyle genellikle beyaz altın olarak adlandırılıyor.

Yeniden şarj edilebilir pillerin (lityum-iyon piller) en önemli bileşenlerinden biri. Bu pilleri elektrikli araçlardan cep telefonlarımıza kadar hemen her elektronik alette kullanıyoruz.

Uluslararası Enerji Ajansı, dünya çapında elektrikli araçlara talebin artmasıyla, gelecek iki yılda lityum kıtlığı uyarısında bulunmuştu.

ABD Enerji Bakanlığı da 2030 itibarıyla lityum-iyon pillere olan talebin 10 katına çıkabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle üreticiler sürekli olarak yeni pil fabrikaları inşa ediyordu.