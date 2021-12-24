Yangında üç çocuk hayatını kaybetti: Anne-baba evde değilmiş

İzmir’de bir evde çıkan yangında üç çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bayındır ilçesi Soğuksu Sokak’taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Eve giren ekipler, üç çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kardeş olan çocuklardan birinin üç, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

