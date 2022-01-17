Yangında oksijen maskesini çocuklara veren itfaiye eri kalp krizi geçirdi

Erzurum’da, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi kurtarırken çocuklara oksijen maskesini veren itfaiye eri kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

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AA’nın aktardığıan göre Aşağı Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katındaki Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, pencereden girdikleri evde mahsur kalan Roghayyeh ve eşi ile kızları Zehra (17), Zohre (16), Zeynep Alavi’nin (14) dumandan etkilendiğini fark etti.

Anne-baba ile üç çocuğu, itfaiye eri Yücel Küçük ve diğer itfaiye görevlilerinin desteğiyle binadan çıkartıldı. Küçük, oksijen maskesini dumandan etkilenen çocuklara vererek rahat nefes almalarını sağlamaya çalıştı.

Bir başka itfaiye eri de montunu çıkartıp üşüyen çocukların üzerine örttü.

Bu sırada itfaiye eri Küçük de fenalaştı. Dumana maruz kaldığı belirtilen Küçük ile beş kişilik aile, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Küçük’e anjiyo yapıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu, ailenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.