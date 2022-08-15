Yamaç paraşütleri havada çarpıştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kalkış sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki dört kişi yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 1700 metredeki pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla havalandı.
Aynı anda kalkan pilotlar yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte çarpıştı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ve iki yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Paraşütlerin havada çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.