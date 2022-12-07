Yalnızca çerez olarak tüketilmiyor: Ustasından leblebi çorbası tarifi

Yemek programı Masterchef Türkiye’de gündeme gelen ‘leblebi çorbası’nın ilk kez Serinhisar ilçesinde kafe işletmecisi Sıdıka Esen tarafından yapıldığı öğrenildi.

Fotoğraflar: AA

Leblebinin tanıtımı ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla Kızılhisar Yerel Eylem Grubu Derneği’nce yürütülen AB destekli proje kapsamında dernek müdürü İlker Özmen çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Serinhisarlı kadınlar, içerisinde leblebinin bulunduğu bir çok yemek yaparken, Sıdıka Esen işlettiği kafesinde leblebi tozundan çorba yaptı. Tadına bakanlar tarafından beğenilen çorba, şefleri aracılığıyla Masterchef Türkiye ekibine sunuldu.

Programda geçen hafta işlenen ‘leblebi çorbası’ herkes tarafından merak edilince Esen, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde tanıtım toplantısı düzenleyerek katılanlara çorba ikram etti.

Esen, leblebinin çerez olarak tüketiminin yanı sıra mutfakta malzeme olarak kullanılmasını istediklerini belirtti.

Çorbanın tarifini paylaştı

Leblebili kurabiye, dondurmalı tatlı, helva ve baklava yapmayı da denediğini ancak en çok çorbanın beğenildiğini söyleyen Esen, Türk mutfağına girmesini istediği çorbanın tarifini paylaştı:

“Leblebi ununu tereyağıyla kavuruyorsunuz. Suyunu ilave etmenizin ardından kremasıyla sütünü koyuyoruz. Ardından karabiberle tuzunu ilave edip, tereyağlı biberle sosunu yaptıktan sonra da servis yapıyoruz. Her mutfakta kolay bir şekilde yapılabilir.”

Çorbamızın patentini alacağız

Özmen ise çorbayı tadanlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Çorbamızın patentini alacağız. Bu çorbayı Türkiye’de ve dünyada farklı lezzet arayanlara ulaştıracağız. Bu sayede Serinhisar ve Denizli’ye yeni bir ürün kazandırarak yemek ürünleri yelpazesini çeşitlendirmiş olacağız.”