Yalnız yaşayan maymunun gebeliğindeki gizem çözüldü: 1 santim çapındaki delikten çiftleşmişler

Japonya’da bir hayvanat bahçesinde tek başına kafeste tutulan dişi maymunun doğum yapmasının arkasındaki gizem çözüldü.

Fotoğraflar: Hiroşi Watanuki

Japonya’nın Nagazaki şehrindeki Kujukuşima Hayvanat Bahçesi’nde 12 yaşındaki dişi gibon (şebek) Momo, Şubat 2021’de anne oldu.

Parkın görevlileri şaşakaldı çünkü Momo yalnız yaşıyordu ve etrafında çiftleşebileceği erkek gibon yoktu.

CNN’in haberine göre görevliler nihayet gizemi çözmüş görünüyor.

Bebeğe DNA testi yapıldı ve babanın aynı hayvanat bahçesinde yaşayan 34 yaşındaki Ito olduğu anlaşıldı.

Ito, Momo’nun hamile kaldığı günlerde bitişikteki çelik levhadan yapılmış korumalı alanda kalıyordu.

Görevliler, Momo ve Ito’nun, çelik levhadaki yaklaşık 1 cm çapındaki bir delikten çiftleşmeyi başardığına inanıyor.

Henüz adı konmayan bebek yaklaşık 2 kilogram. Annesinin sevgi ve ilgisiyle ‘sağlıklı bir şekilde büyüyor.’

Doğal yaşam alanları ormansızlaşma, madencilik ve yol yapımı gibi faaliyetler nedeniyle tehdit altındaki gibonlar, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında gösteriliyor.