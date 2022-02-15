Yalıköy köftesi ve Karataş kıddesine coğrafi işaret

Ordu’nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi’nin ismiyle özdeşleşen ‘Yalıköy köftesi’ ve Adana’nın atıştırmalık hamur işi ‘Karataş kıddesi’ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Fotoğraflar: AA

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB) kıkırdak ve sinirlerden temizlenerek küp şeklinde doğranan sığır etinin kullanıldığı Yalıköy köftesi için ‘Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün’ başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun 1 Şubat’ta kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OBB Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, özellikle il dışından gelen yolcuların ve turistlerin uğrak noktası Yalıköy Mahallesi’nde köftenin severek tüketildiğini belirtti. Başvuru yapılan melocan (diken ucu) kavurması, Ordu taflan turşusu ve Mesudiye kuru ekmeğinin (golit) ise inceleme aşamasında olduğunu aktardı.

Ordu’nun coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı yediye yükseldi.

Adana’nın Karataş ilçesine özgü ‘Karataş Kıddesi’ için yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını duyuran Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, bu yöresel lezzetin buğday unu, maya, ayçiçek yağı, margarin, susam, çörek otu, tarçın, karanfil, muskat, tuz ve su katılarak yoğrulan hamurdan yapıldığını anlattı.

Kendine özgü içeriği ve uzun süre tazeliğini korumasıyla önemli ayırt edici özelliklere sahip ürünün günlük olarak sıkça tüketilmesinin yanı sıra yörede çeşitli özel günler ve organizasyonlarda ikram edildiğini aktaran Topuz şu ifadeleri kullandı: “Yöresel ürünlerin markalaştırılması ve tescillenmesi önemsenmeli. Adana ve ilçemize büyük değer katacağına inandığımız ve ilçemiz kültürünün önemli bir ürünü olan Karataş kıddesi günümüzde Karataş’ta yer alan hemen hemen her evde yapılıyor. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bu ürün, Adana’nın coğrafi işaretli bir ürünü olarak ‘Karataş Kıddesi’ ismiyle kentimizin tescilli ürünler mutfağında yerini almıştır. Öncelikle ilçemize ve Adana’ya hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”