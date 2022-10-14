Yalçın Karatepe: Ülkeye giren dövizin kaynağı

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin beklenen sonucu vermemiş olması ülkeye döviz girmediği anlamına gelmiyor. TCMB verilerine göre bu yılın ilk sekiz ayında ülkeye 28,3 milyar dolarlık bir döviz girişi olmuş ama bunun nereden geldiğini tespit edememişler. Bir ülkeye giren dövizin tamamının kaynağını tam olarak tespit etmek elbette mümkün olmayabilir. Mesela turistlerin nakit olarak getirip bozdurdukları dövizi tahmin etmeye çalışırsınız ama net olarak hesaplayamazsınız. Benzer şekilde sınır ticaretinden giren miktarı da tam olarak ölçemeyebilirsiniz.

Ancak, net hata ve noksan kalemi olarak ödemeler dengesi verilerinde yer alan tutarın oldukça yüksek olması, haklı olarak sorgulamayı da gerektiriyor. Geçen yılın aynı döneminde bu tutarın 13 milyar dolar olduğunu buraya not edelim. Yüzde 115’lik bir artış söz konusu. Bu tutar turizmden elde edilen toplam döviz gelirinden fazla. Dolayısıyla sadece ölçmeden kaynaklanan hataların bir sonucudur demek tatmin edici bir açıklama olmaz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı