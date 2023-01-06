Yalçın Karatepe: Orta sınıf mı kaldı?

Ücretli çalışanların ortalama ücretinin asgari ücrete doğru yakınsadığı, diğer bir ifade ile herkesin hızlı bir biçimde yoksullaştığı bir dönemde iktidar, “orta gelir grubunda” olanlara yönelik yeni bir konut finansman modelini açıkladı. Bu modele göre orta sınıfa giren ve konut sahibi olmayanlara kamu kaynakları ile desteklenmiş düşük faizli kredi kullandırılacakmış.

Sahi kim bu orta sınıf? Hangi gelir grubu bu sınıflamaya giriyor? Bakan Nebati’nin açıklamasına göre aylık geliri İstanbul için 80 bin liraya kadar olanlar, Ankara ve İzmir için 65 bin ve diğer bölgeler için ise 45 bin liraya kadar olanlar orta sınıf sayılmış. Dikkat ettim bunlar üst limitler. Orta sınıfa girmek için alt limitin ne olduğu belirtilmemiş. Ben bunu manidar buldum. Eğer bir alt limit açıklasalardı bu gelir seviyesine ulaşamayanların oranına bakarak ülkede orta sınıf olmadığını rahatlıkla söyleyebilirdik. Sanırım iktidar bunun telaffuz edilmesini istemiyor. Zaten orta sınıf kavramını da bu proje hariç, pek kullanmıyorlar. Haklılar. Olmayan şeyden nasıl bahsetsinler?

Yalçın Karatepe’nin yazısı