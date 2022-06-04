Yalçın Karatepe: Detaylı verileri yayımlamama kararının zamanlaması manidar

Madde bazında verilerin yayımlandığı dönemlerde bunlara bakıp, açıklanan enflasyon oranlarının ne kadar “gerçekçi” olabileceği konusunda karşılaştırmalar yapabiliyorduk. Ama artık öyle bir imkân kalmadı. TÜİK “alın size veri” diyerek bir manşet verisi yayımlamakla yetindi.

Detaylı verileri yayımlamama kararının zamanlaması da ilginç. Niye şimdi diye sormak gerekiyor. Bir ay sonra yılın ilk altı aylık enflasyon verisini göreceğiz. Tabi açıklanacak olan veri sadece bir gösterge olarak kalmayacak, aynı zamanda kamu çalışanları ve emeklilerin enflasyon farkı hesaplamasında da kullanılacaktır. Siz her ne kadar verileri gerçekçi bulmasanız da, iktidar bunu kullanarak aylık ve ücret artışlarını belirleyecek. Sizin maruz kaldığınızın bir önemi olmayacak. TÜİK’in söylediği referans alınacağı için oranın “düşük” çıkması işlerine geliyor. Düşük çıkan oranı hesaplarken hangi fiyatları kullandıklarını söylemeyerek, açıklanan verilerinin sorgulanmasını da önleyeceklerini düşünmüş olmalılar.

Yalçın Karatepe’nin yazısı