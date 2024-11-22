Yalçın Doğan: Öcalan’a görüşme yasağı doğrudan Devlet Bahçeli’yi ilgilendirir

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Apo’nun avukatları dikkat çeken bir açıklama yapıyor. İmralı’da tutuklu Apo ile görüşmek istediklerini ilettiklerinde:

“İlgili mahkemenin 6 Kasım’da Öcalan hakkında yeni bir altı aylık avukat görüş yasak kararı verdiğini öğrendik.”

Yasağın gerekçesi hakkında avukatlara bilgi verilmiyor.

Eğer, gerçekten altı ay görüşme yasağı getirilmişse…

O yasak doğrudan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ilgilendirir!..

Bahçeli 22 Ekim’de büyük bir sürprize imza atıyor, “Apo gelsin Meclis’te DEM Grubunda konuşsun” diyor.

Bir hafta sonra tekrarlıyor, “Görüşümün arkasındayım.”

Arkasında durduğu görüşünün üzerinden yedi gün geçiyor, 6 Kasım’da Bursa’da ilgili mahkeme Apo’nun avukatlarına görüşme yasağı getiriyor, yani Apo’ya!..

Meclis’e ne zaman, nasıl gelecek tartışmalar ayyuka çıkarken, sessiz sedasız görüşme yasağı!..

Devlet Bahçeli’ye ayıp olmuş, belli ki, önerisini ciddiye almıyorlar!..

Bahçeli ne düşünüyor acaba?..

Yalçın Doğan’ın yazısı