Yalçın Bayer: Meral Akşener liderliği niye bıraksın ki… İYİ Parti kilit noktayı bekliyor

Özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya’da CHP’nin adaylarına adeta savaş açmıştı ama kaybeden Akşener oldu. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Akşener’in tüm aleyhte kampanyasına rağmen rekor oylarla seçimi kazandı. Akşener’in sağ kolu aynı zamanda eski İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İstanbul’da silindi. Yüzlerce sandıkta İstanbul ve Ankara’da İYİ Parti sıfır çekti. Görünen o ki Akşener’in yerel seçimlerdeki kararı İYİ Parti oylarını sıfırlamış.

Peki bunca başarısızlığa ve açık yenilgiye rağmen Akşener niye gereğini yapmadı? Niye istifa etmedi? İstifa etmeden ve yola devam edip etmeyeceğini açıklamadan alınan olağanüstü kongre kararı ne anlama geliyor? Akşener, olağanüstü kongre kararıyla yeniden genel başkan olacak.

Bu arada kendine yakın çevresine de “Bakalım kim karşıma çıkma cesareti gösterecek” diyor. Aslında kongre kararıyla Akşener kendine muhalif olabilecekleri tasfiye ederek güçlü gelmenin yolunu arıyor. Hazine yardımı alan ve Meclis’te grubu olan İYİ Parti’yi niye bıraksın ki… Ayrıca önümüzdeki dönem muhtemel yeni anayasa girişimlerinde ilk başvuru adresi DEM ile İYİ Parti olabilir. Akşener, İYİ Parti’nin oylarını eritip sıfırlasa da Meclis’teki varlığıyla anayasa değişikliği sürecinde kilit bir role, öneme sahip olacak. Dolayısıyla bu sürecin getirilerini en iyi bilen birisi olarak Akşener asla İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı bırakmaz.

Yalçın Bayer’in yazısı