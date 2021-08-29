Yakup Kepenek: Muhalefetteki gelişmeler güçlü bir seçeneğin ortaya çıktığını kanıtlayamıyor

Ülke, her gün olağan dışı olaylar yaşıyor.

Toplum üretimsizlik, işsizlik ve pahalılığa batık ekonomisiyle; dört bir tarafta çuvallayan dış siyasetiyle, her gün biraz daha dinselleşen eğitimiyle; söndürülemeyen orman yangınlarıyla, önlenemeyen sel taşkınlarıyla bunalmış durumdadır. Bunun tek sorumlusu, ülke yönetimini tek kişi olarak kendisine indirgeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun irili ufaklı ortakları ve destekçileridir.

Bu akıl almaz gidişi durduracak, başta devletin yeniden yapılanması olmak üzere sorunlara somut çözüm önerileri üreterek bunları seçmene sunacak ve iktidara gelip bu gidişi tersine çevirecek olan da yalnız ve ancak muhalefet partisi ya da partileri olabilir.

Ancak, muhalefet kanadında yaşanan gelişmeler seçmene iktidarın yerini alacak güçlü bir seçeneğin ortaya çıktığını somut olarak kanıtlayamıyor.

Yakup Kepenek’in yazısı