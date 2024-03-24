Yakup Kepenek: Ekonomi üç ana kurumsal dayanaktan tamamıyla yoksun

Çok bilinen bir fizik kuralıdır; bir masanın bile sağlam durması için “en az üç sağlam direk” gerekir.

Ülke ekonomisi de öyle; en az üç direğin kurumsal sağlamlığı ekonominin düzelmesinin “olmazsa olmaz” önkoşuludur.

Bu üçlü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK).

Sonuç olarak, ülke ekonomisi, TCMB’nin şu sırada sahip olduğu sınırlı bir “uygulama bağımsızlığı” bir tarafa bırakılırsa “üç ana kurumsal dayanaktan” tamamıyla yoksundur. Bu kurumlar “hukuk temelinde” sağlam kılınmadıkça ekonominin krizden kurtulması olanağı da olasılığı da ufukta görünmüyor.

Gelecek pazar günü oylarınızı ona göre kullanın.

Yakup Kepenek’in yazısı