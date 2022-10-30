Yakup Kepenek: Düşünceyi yok eden AKP’dir

“Cumhuriyet düşünmemizi yok etti” sözleri de çok ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir sorun yumağıdır.

Bu ülkenin milyonlarca insanı, iktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle daha fazla içine sürüklendiği açlık, yoksulluk ve işsizlik ile boğuşmaktan; bunlara eşlik eden işten çıkarmalar ve iş kazaları nedeniyle düşünmeye zaman bulamıyor. Ne acıdır ki bu yıl 50 bine yakın genç kazandıkları halde üniversiteye kayıt olamıyor.

Sorgulanması gereken AKP’nin özenle izlediği özgür düşünceyi boğmakta olan uygulamalardır. AKP, hukuksuz, yasakçı ve baskıcı politikalarla ve cezalandırmalarla yaratıcı düşüncenin kaynaklarını tamamıyla kuruttu. Eğitimi, bilimi ve sanatı iyice güdükleştirdi; gülmeyi ve gülmeceyi unutturdu; üniversite tümüyle yok edildi; o kadar ki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın isteği üzerine RTÜK eliyle uluslararası düzeyde bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör için savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor; son yasakçı yasal düzenleme ile toplum düşüncesizliğe daha fazla itiliyor. TMMOB yok edilmek isteniyor; Türk Tabipleri Birliği de yargı kararı bile olmadan düşmanlaştırılıyor; Başkanı Şebnem Korur Fincancı savcılıktan önce iktidar tarafından suçlu ilan ediliyor.

Özetle, asıl AKP iktidarının oluşturduğu ortam düşünmeye olanak tanımıyor.

Unutulmaması gereken gerçek şudur: Anadili küçümsenerek düşünmesi yok edilmeye çalışılan bir toplum bu gidişe güçlü bir duyarlılıkla karşı çıkmazsa, hiçbir şey hak edemez.

Yakup Kepenek’in yazısı