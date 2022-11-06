Yakup Kepenek: Bu ‘saltanat duyarsızlığı’ nasıl açıklanabilir?

Yinelemekte yarar var. Saltanatın kaldırılması çok önemlidir. Ancak, bu önemli olaya, 100. yıl dönümünde, ne siyasal partiler ne de basın-yayın yeterince değindi.

Bu süreçte, saltanat hakkında olumsuz “söz söyletmeyen” ve kendisi gibi saltanatı eleştireni de düşman ilan eden iktidar çevresinin tutumu anlaşılır. Böylece, TV dizilerinin ve diğer yayınların da katkısıyla, ülkede saltanat devam ediyor havası estiriliyor.

Ancak, sabah akşam demokrasiden söz eden muhalefetin, saltanatın kaldırılmasının yıldönümündeki suskunluğu ya da bu tarihsel “saltanat duyarsızlığı” nasıl açıklanabilir?

Bu sorunun yanıtı partilerin yapısında saklıdır.

Bugün, tümü değilse de, çok büyük çoğunluğuyla siyasi partiler birer genel başkan sultanlığıdır.

Yakup Kepenek’in yazısı