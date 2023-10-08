Yakup Kepenek: Alışmayacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Milletimiz artık özgürlüğe alıştı, hedefimiz daha demokratik anayasa” sözleri tarihe geçecek özellikte bir “kara gülmecedir” Bakan, milletin alıştığı özgürlüklerin neler olduğunu açıklamalıdır ki sözünü ettiği “demokratik anayasa” da açıklık kazansın. Oysa durum hiç de Bakan’ın “millet alıştı” sözlerine uymuyor. DİSK’in öncülük ettiği emek dünyası alışamıyor; yoksullaşan emekli, iş bulamayan genç ve kadın, sendikasız ve sigortasız çalıştırılan milyonlar, alışamıyor. Yazılıda başarılı olmasına karşın acımasızca hakkı yenilerek kamuda işe giremeyen genç, alışamıyor. İş aramasına karşın iş bulamayanlar, geliri yeterli olmayan çalışan ve emekli milyonlar da alışamıyor. Ülkenin doktorları alışamıyor; ya saldırıya uğruyor ya da yurtdışına gitmek zorunda kalıyor. Öğretmenler, iş bulamayanı, özel okullarda sömürüleni, emeğinin karşılığını alamayanıyla, alışamıyor. Demokratik kitle örgütleri Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, özellikle de Ankara Mimarlar Odası, bu özgürlüksüz ortama asla alışamıyor.

Yoksulluk nedeniyle okuyamayan milyonlar; yatağa aç giden çocuklar; barınacak yer bulamayan on binlerce üniversite öğrencisi alışamıyor. Bilim dünyası, bilim düşmanlığı yapıldığı için, hiç ama hiç alışamıyor. Geçen günlerde Boğaziçi Üniversitesi “alışamamasının” 1000. gününü geride bıraktı, daha ne olsun; yaklaşık üç yıldır alışamıyor. ODTÜ bileşenleri de bir türlü alışamıyor. Daha önce yaşananlar bir yana, geçen günlerde ODTÜ Mezunlar Derneği’nin başkan ve yöneticilerinin üniversitenin yerleşkesine girmeleri yasaklandı. Biyoloji ve Genetik Topluluğu (BİYOGEN) tarafından her yıl düzenlenen, bu yıl 6-7 Aralıkta 17. ‘si yapılacak olan Aykut Kence Evrim Konferansı’nın (AKEK) Kongre ve Kültür Merkezi’nin onarımı gerekçe gösterilerek engellendiği açıklandı. Bu arada Kence’nin bilimsel ömrünü tümüyle Evrim Kuramına adamış çok saygın bir bilim insanı olduğunu belirteyim.

Yakup Kepenek’in yazısı