Yaklaşık 1000 yıllık: Tarihi güneş saati ilk kez Kars'ta görücüye çıktı

Kars’ta Ani Ören Yeri’ndeki kazılarda çıkarılan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan yaklaşık bin yıllık güneş saati turistlerin ziyaretine açıldı.

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Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan; cami, kilise, katedral gibi dini mekanların yanı sıra tarihi yapıları ve kültürel hazineleri bünyesinde barındıran Ani, Kafkaslar’dan Anadolu’ya ilk giriş kapısı olma özelliğiyle de ayrı bir önem taşıyor.

Medeniyetlerin yaşam bulduğu 85 hektarlık alandaki Ani, geçmişte insanların yaşadığı 1500’e yakın yer altı yapısıyla geçmişe ışık tutuyor.

Surlar, cami, katedral, saray, kiliseler, manastırlar, hamam, köprü ve bir bölümü yıkılmış kapalı pasajdan oluşan Ani’de yaklaşık 25 kadar önemli yapı halen ayakta.

Ani’de büyük hamam bölgesinde yapılan kazılarda 2021’de bir güneş saati gün yüzüne çıkarılmıştı. Saat dört yıl sonra ilk kez müzede sergilendi. Yerli ve yabancı turistler tarihi saati 15 gün ziyaret edebilecek.

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdür Vekili Hakim Aslan saatle AA’ya şunları söyledi: “Güneş saatinin çok erken dönemden itibaren örnekleri görülebiliyor.

Özellikle Roma ve Helenistik dönemde gelişerek bir ivme yakaladığını biliyoruz. Ancak Orta Çağ döneminde güneş saatleriyle ilgili gelişmelerin çok da ileri düzeye ulaşmadığı hatta Helenistik döneminin de gerisinde kaldığı görülmekte.

Bu saat yaklaşık 1000 yıllık. Özellikle yarım daire formunda ve 12 dilimli olarak tasarlanmaktadır. Ortasında da bir metal çubuk obje ile oluşturulmuş olan gölge yani güneşin çubuk üzerine oluşturduğu gölge sonucu saatler gösterilmektedir.”