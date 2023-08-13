Yaklaşık 100 hastaya bakan doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkabildi

Diyarbakır Ergani Devlet Hastanesi’nin şu anda aktif çalışan tek göz doktoru Cansev Şekerler, yoğun hasta talebi yüzünden odasında mahsur kaldı. 98 hastayı muayene ettiği mesaisi bittiğinde, hastaların kapısının önünde beklemesi ve seslerini yükseltmesi üzerine odasından güvenlik eşliğinde çıkabildi.

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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden günde en fazla 42 hastaya randevu oluşturulabiliyor. Ancak rapor talebiyle gelen hasta sayısında sınır bulunmuyor.

Elazığ’ın Maden, Diyarbakır’ın Ergani, Çermik, Dicle ve Çüngüş ilçelerinden gelen binlerce hastaya sağlık hizmetinin verildiği Ergani Devlet Hastanesi’nde özellikle son 15 günden bu yana göz hastalıkları uzmanı eksikliği yaşanıyor.

Yakın zamanda 1000 korucu kadrosu da açılan bölgede sağlık raporu talepleri bile altından kalkılamaz bir hale geldi. Dr. Şekerler geçtiğimiz gün yine hasta yoğunluğu sebebiyle öğle yemeğine çıkamadan 98 hastayı muayene etti. Fakat mesai sona ermesine rağmen kapısındaki hasta kalabalığı bir türlü bitmedi. Uzun süre sırada bekleyen hastaların gergin ve öfkeli halleri sebebiyle endişelenen Dr. Şekerler, hastane yönetiminin de bilgisi dahilinde odasından güvenlik koridoru sayesinde çıkabildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hekim Birliği Sendikası Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Öz, doktorun ve hastanenin günlük çalışma kapasitesine uygun biçimde MHRS’den randevu açılması gerektiğini söyledi. Belirli kotalar belirlenerek bu sayının üzerinde çıkılmamasını isteyen Öz, MHRS’den randevu alarak muayeneye gelen hastalara haksızlık yapıldığını, hastaların hakkıyla, yeterli süre ayrılarak muayene edilemediğini kaydetti.

Öz, hekimlerin yalnızca hastalardan gelen muayene olma talebine göre sınırsız bir şekilde randevu sayılarının belirlendiği ve dünyada örneği olmayan bu sistemle başa çıkmasının mümkün olmadığını belirtti. Öz, sağlıkta şiddet sebebiyle daha fazla üzücü olayların yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı’ndan konuya bir an önce çözüm getirilmesini beklediklerini kaydetti.

Sağlıkta şiddetin en önemli sebeplerinden birinin hekimlerin kapasiteleri üzerinde hasta bakmak zorunda kalması olduğunu vurgulayan Öz, bu kaos ortamında hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getirilmelerinin ve sistemdeki hataların bedelinin yine hekimlere ödetilmesinin de kabul edilemez olduğunu söyledi: “Sağlık Bakanlığı’ndan beklentimiz, ideal sağlık sisteminin yanı sıra kaos ortamlarının biteceği, sadece hekimlik yapılabileceği çalışma ortamlarının inşası. Hekimler görevlerini hakkıyla yapmalı, 15-20 dakikalık muayene süreleriyle hastalar nitelikli tedavi olmalı. ‘Tek kalem maaş’ uygulaması ile aldıkları eğitimin karşılığı olan ücretler hekimlere ödenmeli. Hekim Birliği olarak toplu sözleşmede talebimiz olan; nöbet ücretlerinin en az beş kat artırılmasını bekliyoruz. Hekimlerin mesleklerini ideal olan ve öğrendikleri şekli ile uygulayacakları koşullar hızlıca sağlanmalı.”