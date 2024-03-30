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Yaramazlara biraz batar!

Yakıt tankeriyle Türkiye'ye gelen sığınmacılardan ikisi öldü, yedisi ağır yaralı

Gaziantep’te durdurulan bir yakıt tankerinde ikisi ölü, yedisi yarı baygın halde 52 sığınmacı bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polisler Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde yakıt tankerini durdurdu.


Ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 sığınmacı olduğunu fark etti.

Sığınmacılardan ikisinin hayatını kaybettiği, yedisinin yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen yedi sığınmacı hastaneye kaldırıldı.

Diğer sığınmacılar da Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

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