Yakalandığında Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu baronuydu: 35 yıl hapis cezası verildi

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Daniel Rendón Herrera (57), yargılandığı ABD’nin New York kentindeki mahkemede 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: semana.com

Daha çok ‘Don Mario’ olarak bilinen Herrera, uyuşturucu kaçakçılığı yapmanın yanı sıra solcu gerillalarla savaşması için kurulan sağcı paramiliter grup Birleşik Öz Savunma Birlikleri’nin de lideriydi.

Grup, çok sayıda kişiyi kaçırdı ve öldürdü. On binlerce kişi, ülkedeki en büyük katliamların arkasında kaçmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kendilerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığı yaptı. Kendi ‘malları olmasa da’ kontrolü altındaki uyuşturucu kaçakçılığı yapılan bölgelere sevk edilen kokainden vergi aldı.

2009’da, kırsal alanda saklandığı evde yakalandığında ülkesinde en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olan Herrera, 2018’de ABD’ye iade edilmiş, geçen yıl bu ülkeye 80 tonu aşkın kokain sokmaktan suçlu bulunmuştu.