Yağışlar bitiyor, soğuk hava geliyor: Sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava hafta içinde etkisini kaybedecek, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre sıcaklık 21 Aralık Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına inecek.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı havanın 22 Aralık Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olması, sıcaklığın 24 Aralık Cuma günü batı kesimlerden başlayarak artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.