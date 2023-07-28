Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yabancıların müze ve ören yeri giriş ücretlerine zam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancıların yönelik müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yüzde 50 ile 100 arasında zam yaptı.

Fotoğraf: Efes Antik Kenti (AA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının 1 Ağustos’tan itibaren 350’yi aşkın müze ve ören yerini 60 liraya alınabilecek Müzekart’la sınırsız ziyaret edebileceği anımsatıldı.


Yabancılarınsa giriş ücretlerine 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığı aktarıldı.

Zamlı listeye göre yabancıların bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şu şekilde:

  • Pamukkale Ören Yeri: 700 lira
  • Efes Antik Kenti: 700 lira
  • Aspendos: 340 lira
  • Ihlara Vadisi: 330 lira
  • Kız Kulesi: 550 lira
  • Galata Kulesi: 650 lira
  • Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi: 450 lira
  • Göreme Ören Yeri: 480 lira
  • Anadolu Medeniyetleri Müzesi: 280 lira
  • Patara Ören yeri: 340 lira
  • Troya Müzesi: 330 lira

SON HABERLER