Yabancıların müze ve ören yeri giriş ücretlerine zam

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancıların yönelik müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine yüzde 50 ile 100 arasında zam yaptı.

Fotoğraf: Efes Antik Kenti (AA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının 1 Ağustos’tan itibaren 350’yi aşkın müze ve ören yerini 60 liraya alınabilecek Müzekart’la sınırsız ziyaret edebileceği anımsatıldı.

Yabancılarınsa giriş ücretlerine 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldığı aktarıldı.

Zamlı listeye göre yabancıların bazı müze ve ören yerlerine giriş ücretleri şu şekilde:

Pamukkale Ören Yeri: 700 lira

Efes Antik Kenti: 700 lira