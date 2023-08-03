Yabancıdan 10 yılın en uzun hisse alım serisi

Yabancı yatırımcılar, 27 Temmuz haftasında 178,9 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Bu, yabancı yatırımcı için 2013’ten bu yana en uzun alım serisi oldu.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. AKP’nin politikaları sonrası ülkeyi terk eden yabancı yatırımcı da değişikliği gözlüyor. Bu noktada yabancı yatırımcı, borsayı radarına aldı.

Bloomberg haberine göre yabancı yatırımcının hisse alım serisi sekizinci haftada da devam etti. Böylelikle sekiz haftalık dönemde net hisse alım miktarı toplam 1,788 milyar dolar oldu.