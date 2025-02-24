Türkiye’de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 568 bin 395, boşanan çiftlerin sayısıysa 187 bin 343 oldu. Uyruklarına göre yabancı damatlarda ilk üçte Suriyeli, Alman ve Afganlar yer aldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2024’e ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerine göre geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2023’te 567 bin 11’ken 2024’te 568 bin 395 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını tanımlayan kaba evlenme hızıysa 2024’te binde 6,65.

Boşanan çiftlerin sayısı 2023’te 173 bin 342’yken 2024’te 187 bin 343 oldu. Kaba boşanma hızı geçen yıl binde 2,19.

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı her iki cinsiyette de arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı 2024’de erkeklerde 28,3, kadınlardaysa 25,8. Erke ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkıysa iki buçuk oldu.

Toplam evlenmeler içinde yabancıların oranı da incelendi. Buna göre yabancı damatların sayısı 2024’te 5 bin 923 olurken bu sayı toplam damatların yüzde 1’ini oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısıysa 29 bin 115 olurken bu rakam toplam gelinlerin yüzde 5,1’i.

Yabancı damatlarda ilk üç: Suriyeli, Alman ve Afgan

Uyruklarına göre yabancı damatlar içinde yüzde 20,6’le Suriyeliler birinci sırada yer aldı. Suriyelileri yüzde 19,5’le Alman ve yüzde 5,7’yle Afgan damatlar izledi.

Yabancı gelinler içinde yüzde 12,1’le Suriyeli ve Özbek gelinler birinciliği paylaştı. Bu gelinleri yüzde 8,3’le Faslı ve yüzde 7,5’le Azerbaycanlılar takip etti.

En yüksek kaba evlenme hızı Adıyaman’da

Kaba evlenme hızının geçen yıl en yüksek olduğu il, binde 7,76’yla Adıyaman olurken, bu ili binde 7,68’le Gaziantep, binde 7,66’yla Kilis izledi.

Kaba evlenme hızının en düşük olduğu ilse binde 4,01’le Tunceli. Bu ili binde 4,3’le Gümüşhane, binde 4,89’la Bayburt takip etti.

En yüksek kaba boşanma hızı Antalya’da

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il, binde 3,29’la Antalya. Binde 3,09’la İzmir ikinci ve binde 3,04’le Karaman üçüncü.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller şöyle:

Hakkari: Binde 0,45

Şırnak: Binde 0,55

Siirt ve Muş: Binde 0,6

Boşanmaların yüzde 33,7’si evliliğin ilk beş yılı, yüzde 21,3’üyse evliliğin altı ila 10 yılında oldu.

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 186 bin 536 çocuğun velayetinin yüzde 74,4’ü anneye, yüzde 25,6’sı babaya verildi.