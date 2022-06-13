Yaban keçisi avlayıp sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde iki yaban keçisi avlayan ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan kişiye 503 bin 270 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta bir kişinin iki yaban keçisi avladığını ve fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığını tespit etti. Bu kişinin A.T. olduğu belirlendi; durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirildi.

Şube müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, yaban keçilerinin kentin kırsal alanlarının yanı sıra Beytüşşebap, İdil, Uludere ilçelerinde de yaşam alanlarının olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu hayvanlarımız ülkemizin doğal kaynakları ve biyoçeşitliliği olan türler. Vatandaşlarımızdan bu hayvanları rahatsız etmemelerini ve bu hayvanların korunması için hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz.”

Bazı yaban hayvanlarının öldürülmesinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Kalay, “İki yaban keçisi için 500 bin lira, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa isnaden de 3 bin 270 lira olmak üzere toplamda 503 bin 270 lira ceza uygulamış olduk” ifadelerini kullandı.