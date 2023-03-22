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Yaramazlara biraz batar!

Yaban keçilerinin yemek arayışı objektife yansıdı

Tunceli’de, koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı’ndaki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı, yaban hayatı varlığıyla çok sayıda canlıya yaşam alanı sağlıyor.


Dağlık ve ormanlık alanların geniş yer kapladığı milli parkta, avlanması yasak olan yaban keçileri de bulunuyor.

Yılın belirli dönemlerinde sürü oluşturan keçiler, milli parktaki Halbori Gözeleri mevkisinde yiyecek ararken görüntülendi.

İlkbaharın gelişiyle yeşeren otlarla karınlarını doyuran keçiler, izlendiklerini fark edince zirvelere tırmanıp gözden kayboldu.

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