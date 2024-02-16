Xbox’ın dört özel oyunu PlayStation 5 ve Nintendo Switch’e geliyor

Xbox’a özel olarak çıkmış dört oyun, PlayStation 5 ve Nintendo Switch’e gelecek.

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Xbox’ın CEO’su Phil Spencer, Xbox YouTube kanalında yayınlanan bir videoda Xbox’a özel olarak çıkmış (exclusive) dört oyunun PlayStation 5 ve Nintendo Switch’e çıkacağını açıkladı.

Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre Spencer oyunlarını isimlerini paylaşmadı.

Spencer, bunu yapımcıların duyuracağını belirtti. Buna rağmen Spencer Starfield, Indiana Jones ve Great Circle oyunlarının bu dört oyunun içinde olmadığını söyledi.

Teknoloji sitesi The Verge’se bu dört oyunun Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves ve Grounded olduğunu iddia etti.