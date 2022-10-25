Will & Grace’in ‘Beverley Leslie’si öldü

ABD’li ünlü komedyen Leslie Jordan, dün akşam geçirdiği trafik kazası sonucu 67 yaşında yaşama veda etti.

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Los Angeles polisi, dün akşam Jordan’ın aracıyla binaya çarptığını ve çarpmanın etkisiyle olay yerinde öldüğünü duyurdu.

Jordan’ın halkla ilişkiler temsilcisi David Shau, ünlü komedyenin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sadece büyük bir yetenek değildi, aynı zamanda en zor zamanlarında insanlara bir sığınak oldu. Ancak profesyonel ve kişisel hayatının zirvesinde hayata gözlerini yummasıyla teselli olunabilir.”

Tennessee Eyaleti’nin Chattanooga bölgesinde 1955’te doğan Jordan, 90’lı yılların popüler komedi dizisi ‘Will and Grace’de ‘Beverley Leslie’ karakterine hayat vermişti. ‘American Horror Story’, ‘Call Me Kat’, ‘Sordid Lives’ gibi yapımlarda yer alan Jordan genellikle gösterişli karakterleri canlandırıyordu.