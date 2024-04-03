WhatsApp çöktü

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor.

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Kullanıcılar masaüstü uygulamasına giriş yapamazken, mobil uygulamada da mesajlar gönderilemiyor.

Downdetector sitesindeki verilere göre, erişimi sorunu dünya çapında yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin şunları yazdı:

“Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler”.