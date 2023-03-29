Wes Anderson’ın yeni filmi ‘Asteroid City’den ilk fragman yayınlandı

Wes Anderson’ın yeni komedi filmi ‘Asteroid City’nin fragmanında Tom Hanks, Scarlett Johansson ve ‘uzaylılar‘ var.

Scarlett Johansson Asteroid City’de bir yıldızını canlandırıyor

Haziran ayında sınırlı sayıda sinemada gösterildikten sonra Cannes’da dünya prömiyerini yapması planlanan ‘Asteroid City’den ilk fragman yayınlandı.

1950’li yıllarda kurgusal bir Amerikan çöl kasabasında geçen film, ülkenin dört bir yanından öğrencileri ve velileri, bilimsel rekabet ve eğlence için bir araya getiren Junior Stargazer kongresinin hikayesini işliyor.

Kongre sırasında dünyayı değiştiren olaylarla etkinlik büyük bir kesintiye maruz kalır ve kaotik macera başlar.

‘Hayatın anlamı üzerine şiirsel bir meditasyon’ olarak tarif edilen filmin başrollerinde Margot Robbie, Tom Hanks, Hong Chau ve Scarlett Johansson var.

Misafir oyuncu kadrosu yıldız dolu

Misafir oyuncu kadrosuysa yıldızlar geçidi gibi: Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon…

‘Büyük Budapeşte Oteli’, ‘Yükselen Ay Krallığı’ ‘Tenenbaum Ailesi’ gibi filmleriyle ünlü yönetmen, bu filmde de senaryoyu daha önce birlikte çalıştığı Roman Coppola’yla birlikte yazdı.

Wes Anderson, bu yıl içinde Britanyalı yazar Roald Dahl’ın ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’ adlı kitabından uyarlanan başka bir filmle daha, bu kez Netflix’te izleyiciyle buluşacak.