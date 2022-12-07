Wes Anderson’ın ‘yıldız yağmurlu’ son filmi 2023 yazında vizyonda

ABD’li yönetmen Wes Anderson’ın oyuncu kadrosu ‘yıldızlar geçidi’ gibi olan yeni filmi ‘Asteroid City’nin 2023 haziranında seyirci karşısına çıkacağı duyuruldu.

Scarlet Johansson – Tom Hanks – Tilda Swinton – Margot Robbie – Bill Murray

‘The Grand Budapest Hotel’, ‘Isle of Dogs’ ve ‘The French Dispatch’ gibi filmlerin yaratıcısı dünyaca ünlü yönetmen Wes Anderson’ın yeni filmi ‘Asteroid City’nin ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor.

Daha önce Anderson ile birçok projede birlikte çalışan, son olarak The French Dispatch’te bir araya gelen Tilda Swinton ve Bill Murray filmin başrollerinde yer alırken, bu ikiliye Tom Hanks, Adrien Brody, Margot Robbie, Scarlet Johansson, Jason Schwartzman, Rupert Friend, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Hope Davis ve Liev Schreiber gibi önemli isimler eşlik ediyor.

1950’li yıllarda kurgusal bir Amerikan çöl kasabasında geçen film, ülkenin dört bir yanından öğrencileri ve velileri, bilimsel rekabet ve eğlence için bir araya getiren Junior Stargazer kongresinin hikayesini işliyor.

Kongresi sırasında dünyayı değiştiren olaylarla etkinlik büyük bir kesintiye maruz kalır ve kaotik macera başlar.

‘Hayatın anlamı üzerine şiirsel bir meditasyon’ olarak tarif edilen film, 16 Haziran 2023’te ABD’de sınırlı gösterime girecek, ardından 23 Haziran 2023’te geniş dağıtımla vizyondaki yerini alacak.