Washington'da İsrail büyükelçiliğine saldıran Rodriguez hakim karşısında

ABD’nin başkenti Washington’da İsrail büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi öldüren Elias Rodriguez hakim karşısına çıktı.

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22 Mayıs’ta İsrail büyükelçiliğine saldıran Rodriguez iki personeli öldürmüştü.

Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith Rodriguez’in gözaltına alınırken “Özgür Filistin” diye bağırdığını söyleyerek şöyle devam etmişti:

“Geçmişinde onu (Rodriguez’i) radarımıza sokacak herhangi bir şey görmüyoruz. Terörizmle mücadele görev gücü, FBI’yla şüphelinin geçmişini derinlemesine incelemek için çalışıyor.”

Washington’daki federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıkan Rodriguez’e, birinci derece cinayet, yabancı görevlileri öldürmek, ateşli silah kullanarak bir kişinin ölümüne neden olma suçları yöneltildi. Ağır suç teşkil eden cinayet suçlamaları, Rodriguez’in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis ya da idam cezasına kadar ceza alabiliyor.

Saldırgan duruşma sırasında savunma yapmadı. Savcılar, yetkililer cinayetleri hem ‘Yahudi toplumuna karşı nefret suçu’ hem de ‘terörizm’ olarak soruşturuyor.

Saldırıda ölenlerin İsrail vatandaşı Yaron Lischinsky ve ABD vatandaşı Sarah Milgrim olduğu açıklandı.