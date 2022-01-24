Vurulmuş birinin röntgenini satmaya çalışan cerrah yakalandı

Fransa’da bir cerrah Paris’teki Bataclan konser salonuna düzenlenen terörist saldırıda vurulan birinin röntgen görüntüsünü NFT olarak satmaya çalışırken yakalandı.

IŞİD’in 13 Kasım 2015’te Paris’te düzenlediği eşzamanlı saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti. Bataclan da hedeflerden biriydi.

Mediapart isimli internet sitesinde Paris’teki Georges Pomidou Devlet Hastanesi’nde çalışan ortopedi cerrahı Emmanuel Masmejean’in saldırıda vurulan bir kadının röntgen görüntüsünü ‘dijital sanat‘ olarak satmaya çalıştığı yazıldı.

Söz konusu görüntü basitçe herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak tanımlanabilecek NTF satışı yapan OpenSea isimli siteden 2 bin 776 dolara (37 bin lira) satışa çıkarılmış. Röntgende kalaşnikof kurşunu girmiş bir kol görünüyor.

Paris’teki devlet hastanelerinin müdürü Martin Hirsch ‘utanç verici’ ve skandal‘ olarak tanımladığı durumu doğrulayarak cerrah hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve idari işlem başlatılacağını belirtti.

Cerrah Masmeean satışın bir hata olduğunu kabul ederek pişman olduğunu belirtti.