Vurmuşlar, hastane yolunda ölünce cesedi sokağa atmışlar

İzmir’de sokakta ölü bulunan adamın tüfekle vurulduğu, hastaneye götürülerken ölünce araçtan atıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Buca’nın Kuruçeşme Mahallesi’nde Kenan Çokoğullu’nun cesedi bulundu. Polis, akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen maktulün yakınlarının ifadesine başvurdu.

Çokoğullu’nun o gün telefon görüşmesinin ardından gece dışarı çıktığının söylenmesi üzerine telefon ve kamera kayıtlarını inceleyen ekipler yedi kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden R.G. emniyetteki ifadesinde Çokoğullu ile buluştuktan sonra hafif ticari araçla Kaynaklar mevkisine gittiklerini, çıkan tartışma sonucu diğer bir şüpheli E.T.’nin Çokoğullu’nu pompalı tüfekle vurduğunu, hastaneye götürdükleri sırada ölmesi üzerine Çokoğullu’nu araçtan attıklarını anlattı.

R.G. araçtan indikten sonra taksiyle cesedi bıraktıkları yere gittiğini ve polisi arayarak bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarında bulunduğunu söyledi.

E.T. ise Çokoğullu’nu R.G.’nin vurduğunu iddia etti.

Araç sahibi K.U.K. bilgisinin olmadığını öne sürdü.

C.D. ve B.A. ise kendilerine verilen pompalı tüfeği, şüphelilerin isteğiyle bahçeye gömdüklerini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan E.T ve R.G. dahil dört kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​