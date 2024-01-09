Volkswagen, ChatGPT’yi araçlarına getiriyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bazı araç modellerine ‘yapay zeka destekli bir sohbet robotu’ eklemeyi planlıyor.

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Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES) katılan Alman otomotiv devi Volkswagen, araçlarına yapay zeka destekli bir sohbet robotu ekleme hazırlığında olduğunu açıkladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre OpenAI’nin geliştirdiği ChatGPT, 2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla Volkswagen araçların bir parçası haline gelecek.

ChatGPT, Volkswagen’in ID.7, ID.4, ID.5 ve ID.3 gibi elektrikli araç serisinin yanı sıra yeni Tiguan, Passat ve Golf araçlarında da yer alacak.