Vogue kapağında 106 yaşında bir ‘mambabatok’

Moda dergisi Vogue’un Filipinler edisyonu, Nisan sayısında 106 yaşındaki dövme sanatçısı (mambabatok) Apo Whang-Od’u kapağına taşıdı.

Köklere dönüş, otantik olana değerini verme, tek tip estetik algısını ayrımcı değil kapsayıcı bir bakışla açısıyla değiştirme… Yeni dünyanın güzellik anlayışı bu değerler üzerinde yükseliyor.

Modanın ‘kutsal kitabı’ Vogue dergisinin Filipinler edisyonu, ‘Güzellik‘ temalı son sayısında bu anlayışın hakkını vermiş.

Kapakta 106 yaşındaki Filipinli dövme sanatçısı Apo Whang-Od, ‘Batok‘ denen yerli dövme sanatını uygulayan son insanlardan bir. Batok sanatçılarına ‘Mambabatok‘ deniyor.

Apo Whang-Od aynı zamanda bugüne kadar herhangi bir Vogue kapağında yer alan en yaşlı kişi ve temsil ettikleriyle dergiye değer katıyor.