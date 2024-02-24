Viyana’da aynı günde beş kadın öldürüldü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da dün bir genelevde üç kadın öldürüldü. Aynı gün şehirdeki bir dairede bir anne ve kızın cansız bedenleri bulundu.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

DW Türkçe’nin haberine göre polis, kadınların üçünün cesedinin Brigittenau semtindeki bir genelevde bulunduğunu, cesetlerde ölümcül bıçak darbeleri tespit edildiğini açıkladı.

Üzerinde cinayet aletini taşıdığından şüphelenilen 27 yaşındaki bir şüphelinin genelev yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkililer, cinayetlerin nedenini henüz tespit edemedi.

Aynı gün içinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu ve annesinin de Viyana’daki bir dairede ölü bulunduğu bildirildi.

Öldürülen kızın babasının cinayetin baş şüphelisi olarak arandığı kaydedildi.