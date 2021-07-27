Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vinç operatörü, video çekerken 50 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti

Çinli vinç operatörü Şiao Şiume (23), iş yerinde sosyal medyadaki 100 bin takipçisi için video çekerken 50 metre yüksekten yere düştü ve hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Daily Mail (arşiv)

Kariyerine dair videolar paylaşmayı seven iki çocuk annesinin son kaydında vinç operatörü kabininde görüldüğü, dans ettiği, birden bire görüntünün kaybolduğu ve bir çığlık sesi duyulduğu belirtildi.


Çalışma arkadaşlarının çoğunun işini bitirip ayrıldığı bir saatte yere düşen genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

Ailesi, Şiao Şiume’nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ailenin açıklamasında, vinç operatörünün kaza sonucunda öldüğü belirtildi.

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