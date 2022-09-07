Vietnam’daki karaoke barda yangın: 14 ölü

Vietnam’daki bir karaoke barda çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı.

Fotoğraf: BBC

Ho Chi Minh City yakınlarındaki, 29 odası bulunan karaoke barın üçüncü katında dün akşam yangın çıktı. Dört kişi, iki ve üçüncü katların pencerelerinden atladı ve yaralı olarak kurtuldu.

Panik içinde kaçmaya çalışan bazılarıysa dar alanlarda sıkışıp kaldı.

14 kişinin öldüğü binadan onlarca kişi tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri bir saat içinde yangını söndürdü. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Geçen ay başkent Hanoi’deki bir karaoke barda çıkan yangına müdahale eden itfaiyeciler hayatını kaybetmişti.