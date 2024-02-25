Veysel Ulusoy: Eğitim enflasyonu

Ekonomik değerlerdeki bozulma toplumsal kırılmaları da beraberinde getirir.

Bozulma kendini eğitim enflasyonunda da gösterir.

Tarımsal faaliyetlerdeki yavaşlama ve sanayisizleşmeyle beraber yürüyen bir faktör olan eğitim enflasyonu, işverenlerin talebinden kaynaklanan aşırı vasıflandırma olarak açıklanabilir. Eskiden fazla bir eğitim gerektirmeyen, yaparak öğrenme ile tecrübe ederek öğrenmeye dayalı meslekleri icra etmek için günümüzde sertifika ve diploma şartı aranması ve önşartların bu kapsamda sürekli yukarılara taşınması, işgücü arz ve talebini buluşturmanın önünde uzun zamandan beri büyük engeller oluşturmaya başlamıştır.

Özetle işgücü arz ve talebi daha yüksek eğitim seviyesinde buluşma gayreti içine girerken reel ücretler aynı trendi göstermemiş, eğitim seviyesi yükseldikçe emeğin oransal değeri yanında mutlak değeri de düşmeye başlamış ve maalesef üretimdeki ortalama bir işçiye kıyasla doktorası olan bir çalışanın ücret seviyelerindeki fark ortadan kalkmıştır.

Eğitim şart ama iyi ve sağlıklı bir sanayileşme ile kol kola olanı…

Veysel Ulusoy’un yazısı