Veysel Ulusoy: Yanlış veri ve baz etkisiyle gelecek sene yine fakirleşeceğiz

Aralık ayı sonu itibarıyla, geçmiş altı ayın gerçekleşen enflasyonu ile önümüzdeki altı ayın beklenen (kimin beklediği de bilinmiyor ama) enflasyon oranının toplamı olarak ücretlere yansıtılacak bu fark temel olarak kamu çalışanları ve emekliler için geçerli bir uygulama…

Özel sektörün ücret zammının ise belirli bir cebirsel yaklaşımı yok.

Uygulama ne olursa olsun yılsonu itibarıyla toplumun iki yönlü kaybı olacak.

Birincisi zaten düşük sunulan enflasyon oranı, ikincisi ise yıl içinde yüksek değere ulaşan enflasyon oranının baz etkisiyle olası düşüşüyle ücretlere yansıyan kısmının erimesi ve aynı zamanda hayat pahalılığı nedeniyle getirdiği yükün artışıdır.

Sözün özü yanlış veri ve baz etkisiyle yine fakirleşeceğiz gelecek sene…

Veysel Ulusoy’un yazısı