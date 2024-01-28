Veysel Ulusoy: Enflasyon menflasyon

Enflasyon oranları üzerinde derin bir tartışma sürüp gidiyor son zamanlarda…

Öyle, böyle değil!

Mahfi Hoca’nın Türkiye’de yaşanan enflasyon çeşitlerini tanımlaması ve enflasyonun nedenlerine eğilmesi, konuyu son zamanlarda daha da dinamik bir aşamaya taşımıştır.

Her şey vardı bu tanımlarda.

Esasında literatürde olsa da olmasa da tüm bunları içeren bir ekonomik ortamı canlı canlı tecrübe ediyor halkımız.

Öte yandan enflasyonu kendi içindeki tanımlamalarla ifade etmek ve nedenselliği içsel yapıda aramak fotoğraftaki ayrıntıları kaçırmak anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, enflasyonun nedenlerini kendi tanımlarında aramak sanırım birçok ayrıntıyı gizler.

Örneğin sanayi üretimine bakmadan, ulusal gelirdeki verileri detaylı incelemeden, para politikası adı altında uygulandığı söylenen akıldışı işlemleri görmeden ve dışarıdan ithal edilen enflasyonun etkilerini azaltma çabasına girerek dövizi baskılayan anlayışı anlamadan, enflasyonu tartışmak sonuç ile neden arasındaki bağı zayıflatır.

Veysel Ulusoy’un yazısı