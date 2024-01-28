Yaramazlara biraz batar!

Veysel Ulusoy: Enflasyon menflasyon

Enflasyon oranları üzerinde derin bir tartışma sürüp gidiyor son zamanlarda…

Öyle, böyle değil!


Mahfi Hoca’nın Türkiye’de yaşanan enflasyon çeşitlerini tanımlaması ve enflasyonun nedenlerine eğilmesi, konuyu son zamanlarda daha da dinamik bir aşamaya taşımıştır. 

Her şey vardı bu tanımlarda. 

Esasında literatürde olsa da olmasa da tüm bunları içeren bir ekonomik ortamı canlı canlı tecrübe ediyor halkımız. 

Öte yandan enflasyonu kendi içindeki tanımlamalarla ifade etmek ve nedenselliği içsel yapıda aramak fotoğraftaki ayrıntıları kaçırmak anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, enflasyonun nedenlerini kendi tanımlarında aramak sanırım birçok ayrıntıyı gizler.

Örneğin sanayi üretimine bakmadan, ulusal gelirdeki verileri detaylı incelemeden, para politikası adı altında uygulandığı söylenen akıldışı işlemleri görmeden ve dışarıdan ithal edilen enflasyonun etkilerini azaltma çabasına girerek dövizi baskılayan anlayışı anlamadan, enflasyonu tartışmak sonuç ile neden arasındaki bağı zayıflatır.

Veysel Ulusoy’un yazısı

SON HABERLER

Yürümek için beş neden

Amerikan Kalp Derneği haftada 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneriyor. Ancak istatistiklere göre yetişkinlerin çok azı bu hedefe ulaşıyor.

‘Demirel Demirel iktidara yine gel / Millet seni istiyor kimse olamaz engel’

Tanıl Bora’nın kaleme aldığı, geçen yıl İletişim’den yayınlanan, Türkiye’nin geçmiş on yıllarının siyasi gelişmelerini bir köy çocuğunun hikâyesiyle birlikte anlatan ‘Demirel’ biyografisi, Süleyman Demirel’in neden bazen gülümsemeyle, bazen öfkeyle anıldığını başarıyla anlatıyor.