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Yaramazlara biraz batar!

Veysel Ulusoy: Döviz kuru şoku kapıya gelmişti 

Serbest piyasa koşullarında işleyen bir döviz kuru değerinin devalüasyona uğramayacağı fikri ekonomistler arasında yaygındır. Bu diğer şartlar sabit kaldığı sürece belki de kabul edilebilir bir yaklaşımdır. Ama daha birkaç gün önce, gündemde olmayan faiz artırımının saatler içinde nasıl da 5 puanlık artışa evrildiğini hep beraber gördük. 

Nedeni neydi sizce? 


Ben söyleyeyim: Döviz kuru şoku kapıya gelmişti. 

Süreklilik arz eden yeni nesil krizlerde yaşanmaz denen şeyi de tecrübe ediyorduk neredeyse. Fakirleşmeyi derinleştirerek biraz olsun erteledik. 

Veysel Ulusoy’un yazısı

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