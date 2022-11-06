Veysel Ulusoy: Baz etkisi… Nedir biliyor musunuz bunun anlamı?

Enflasyonda hükümet hedefinin yüzde 5 olduğunun halk nezdinde bilinmesinin bir faydası yoktur. Modern yaşamın birer vazgeçilmezi olan araba ve ev sahipliğinin hayale dönüştüğü ülkemizde sıklıkla domates, patates, yağ, şeker ve ekmeğin fiyatı konuşulur hale gelmiş ve esasında enflasyona ezdirmeme söylemi boş bir slogandan öteye gitmeyecektir.

Para piyasasını yönetenler de bunu farkına varmadan ağızlarından kaçırıyorlar. İki gün önce kurulan enflasyon, aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak ve hedefimiz olan tek rakamlı enflasyonu yakalayacağız cümlesi sanırım bunların en açığı, anlamı en derin olanıdır. Kullanılan yanlış kelimeleri bir tarafa bıraktığımızda iki unsura dikkatimizi vermemiz gerekiyor: Baz etkisi ve tek (rakamlı) haneli enflasyon…

Baz etkisi…

Nedir biliyor musunuz bunun anlamı?

Bu bir bakıma tüm ekonomi politikalarının işlemediğini, Merkez Bankası’nın kredibilitesinin sıfırlandığını ve açıkça fiyatlardaki artış hızının kendi kendine yavaşlayarak enflasyon oranını yıllık olarak aşağı çekeceğinin ifadesidir. Hem de aylık fiyat artışlarının arttığı bir ortamda… Hem de hayat pahalılığının arttığı bir ortamda.

Veysel Ulusoy’un yazısı