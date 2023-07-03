Vergi borcu yapılandırma başvurusunda son gün

Geçen yıllara ait vergi borçlarının 48 taksitle ödenmesinin önünü açan uygulamada başvuru için bugün son gün.

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Vergi borcunu yapılandırmak için son tarih 31 Mayıs olarak açıklanmış ama sonra cumhurbaşkanı kararıyla başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran’a çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.

30 Haziran tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz olarak belirlenmişti.

Martta Meclis’ten geçen ve bu yıldan önceki vergi borçlarının 48 taksitle ödenmesine olanak sağlayan vergi borcu yapılandırması için son başvuru günü bugün.

Borcunu yapılandıranlar borçlarını peşin öderlerse faizin, yurt içi ÜFE oranın yüzde 90’ı oranındaki kısmı silinecek.

İdari para cezalarında asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Yapılandırma başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (www.gib.gov.tr) resmi sitesi üzerinden yapılıyor.