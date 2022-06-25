Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü, Türeci ve Şahin’in

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilki, hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve hızla geliştirdikleri Covid-19 aşısıyla milyonlarca insanın hayatını kurtaran bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’e verildi.

Fotoğraf: Diken

Törende konuşan Türeci, “İnsanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok” dedi.

Vehbi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği “Vehbi Koç Ödülü”ne bu yıl İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nü de ekledi. Küresel veya bölgesel çapta etkili, önemli sorunların aşılmasında ve insanlık için yeni imkânların yaratılmasında önemli başarılar elde eden kişilere verilen bu yeni ödül kategorisinin ilk sahipleri de Türeci ile Şahin oldu.

Türeci ve Şahin, yaşamlarını ve bilimsel çalışmalarını Almanya’da sürdürüyor. Türeci ve Şahin, bağışıklık sistemi üzerinden etki edecek kanser ilaçları çalışırken bu birikimlerinin pandemiye yol açan Covid-19 enfeksiyonuna karşı aşı geliştirmede de işe yarayacağını düşünmüştü. Çift bu fikri hayata hızla geçirmeyi başarmış, mRNA aşılarını geliştirmiş ve milyonlarca insanın enfeksiyondan yaşamını yitirmesini engellemişti.

Yeni varyantlara karşı Covid-19 aşıları geliştirmeyi sürdüren Türeci ve Şahin, kansere yönelik ilaç ve aşı çalışmalarıyla bilim dünyasında heyecan yaratıyor.

BioNTech kurucu ortakları olan Türeci ve Şahin’in ödülleri Koç Üniversitesi’ndeki törende Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç tarafından takdim edildi. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ise profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını verdi.

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü’nün ilk sahibi, hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve son olarak da hızla geliştirilen aşıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağlayan + pic.twitter.com/DgBEZ4w2j3 — Vehbi Koç Vakfı (@vehbikocvakfi) June 25, 2022

‘Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz‘

Ödülün ilham vermesi ve motive etmesini umduklarını belirten Türeci, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu prestijli ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur. Çünkü cesur bir karar almanın, bilinmeyen bir yolu seçmenin, kararlılık ve azimle ilerlemenin yanı sıra insanlık için fark yaratmanın ve insanlığa katkı sağlamanın takdir edilmesi için süper kahraman olmanıza gerek yok.”

“Bizlere ilk kez ödülü kabul etmek isteyip istemediğimiz sorulduğunda çok mutlu olduk” diyen Şahin, şunları söyledi: “Özlem’in konuşmasında altını çizdiği bir şeyi tekrarlamak istiyorum. En başta tek bir kişiyi kurtarmayla başladık. Bireyselleştirilmiş tıpla insanlığı kurtarmayı başardık. Tek bir insanı kurtarabilirseniz, insanlığı da kurtarabilirsiniz. Ben de buna benzer bir alıntıyı paylaşmak istiyorum: ‘Bir kişiyi eğitebilirseniz, insanlığı da eğitebilirsiniz.’”

İlham verecek ödül

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, tüm dünyanın iki değerli bilim insanına çok şey borçlu olduğunu söyledi. Özsönmez, ödülle geleceğe ilişkin pek çok soru işareti olan gençlere de ‘Evet, ben de yapabilirim, biz de yapabiliriz’ azmini aşılayacakları, güç ve ilham vereceklerine inandıklarını söyledi.