Vega, dört yıl aradan sonra yeniden sahnede

Türkçe rock müzik grubu Vega, dört yıl aranın ardından 23 Eylül Cumartesi akşamı Dorock XL Kadıköy sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.
Adını mavi ışık yayan Vega yıldızından alan grup, 1999 yılında ‘Tamam Sustum’, 2002 yılında ‘Tatlı Sert’ ve 2003 yılında ‘Tatlı Sert 2’ albümlerini çıkardı.
2005 yılında çıkardıkları ‘Hafif Müzik’ albümü sonrası uzun bir süre müziğe ara veren grup, 2017’de Delinin Yıldızı ile müzik hayatına geri döndü.
Vega, dört senelik uzun bir aranın ardından yeniden sahnede olacak.