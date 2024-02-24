Vedat Milor: Madrid’i ilk sıraya koyarım

Yaşam kalitesine bir bütün olarak bakarsanız Madrid’i ilk sıraya koyarım. Kültür, sanat ve tarih anlamında çok zengin. Her mahalle birbirinden farklı ve şahsiyetli. Tedirgin olmadan yürümeye çok uygun bir kent. Çok da eğlenceli. Kafeler, barlar, ‘taberna’ denen geleneksel atıştırma yerleri ve çeşit çeşit lokanta…

Bir hafta içinde gittiğimiz lokantaları da çok kısa özetleyeyim…

1- Estimar

Madrid’de saf halinde deniz ürünleri yemek için önde gelen birkaç mekândan biri. Denizkereviti, kırmızı karides, çakı midyesi olağanüstü. Pahalı.

2- DiverXO

Benim tüm bildiğim lokantalar arasında iki-üç favorimden biri. Sadece İspanya değil, tüm Avrupa’da beni belki de en çok heyecanlandıran mekân. David Muñoz adeta bir simya profesörü. Aynı zamanda çok çalışkan ve çok ciddi. Ürün seçimi mükemmel ve en iyiyi bulmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Sadece tadım menüsü var ve 12 civarı porsiyon sunuyorlar. Çok pahalı.

3- Restaurante La Buena Vida

Her gün burada yesem bıkmam. Yemekler geleneksel ve iyi ürünlerle titiz şekilde hazırlanıyor… Artık var olmayan San Sebastian Ibai lokantasından sonra en iyi bütün ve yetiştirme olmayan dil balığını burada yedim. Biraz pahalı.

4- La Caníbal

Atocha’da kalırsanız geç saatte birkaç atıştırmalık ve içecek için gidilecek mekân. Çok popüler. Ucuz.

5- Ganz

Atocha’da ve pazarları öğlen açık. Sayın Mehmet Çelebi’nin davetlisi olarak gittik. Yemeklerin hepsi belli bir düzeyin üstünde. Ama biz özellikle iki tatlıya bayıldık: Cheesecake ve çikolatalı kek. Fiyatı orta düzeyde.

6- Berria

Pazar akşam açık ve lokasyon mükemmel. Basit gözüken yemeklerini daha kompleks yemeklerinden çok sevdik. Ortanın üzeri ama beni etkilemedi. Biraz pahalı.

7- Lana

Arjantin usulü bir steakhouse. Sakatatlar da olağanüstü. Lezzetler mükemmel ama pahalı.

8- La Fisna

Atocha’da tam mahalleye uyan bir mekân. Minicik, az ama öz. Fiyatı orta düzeyde.

9- OSA

Şu anda çok popüler. Çok uzun bir tadım menüsü var ve ortamı lüks. Aşırı modern ve günümüz gastro-trendlerini yakalayan bir lokanta. Servis çok iyi ama yemekler beni pek etkilemedi. Oldukça pahalı.

Vedat Milor’un yazısı